UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Sebastian Szymanski’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Youssef En-Nesyri’nin müsait pozisyonda bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
61. dakikada sağ taraftan Kevin Mac Allister’in kullandığı uzun taç atışında ön direkte defanstan seken topu penaltı noktası yakınında alan Noah Sadiki’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dominik Livakovic’te kaldı.
71. dakikada Dusan Tadic’in sol kanattan ortasında kale önünde Youssef En-Nesyri’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Anthony Moris’te kaldı.
73. dakikada Fred’in ara pasında defansın arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, ceza yayının sol tarafında Kevin Mac Allister’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Benoit Bastien, bu hareketinden dolayı Mac Allister’e direkt kırmızı gösterdi.
82. dakikada Edin Dzeko’nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Dusan Tadic topu önüne hareketlenen Bright Osayi-Samuel’e aktardı. Osayi-Samuel’in sağ çaprazdan vuruşunda ise kaleci Anthony Moris’ten seken meşin yuvarlak kale önünde Christian Burgess’e çarptı ve ağlara gitti. 2-0
90. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ousseynou Niang, Bright Osayi-Samuel’in müdahalesiyle yer kaldı. Maçın hakemi Benoit Bastien bu pozisyonda penaltı kararı verirken, Osayi-Samuel’e de ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
90+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Franjo Ivanovic’in vuruşunda kaleci Dominik Livakovic sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.
90+3. dakikada Franjo Ivanovic’in ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda direkten dönen topu kale önünde bulunan Ross Sykes tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür (Bright Osayi-Samuel dk. 65), Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Fred (Cenk Tosun dk. 86), Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci (Dusan Tadic dk. 65), Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 77)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yusuf Ayçiçek, Saint-Alan Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Union Saint-Gilloise: Anthony Moris, Alessio Castro-Montes, Christian Burgess (Ross Sykes dk. 86), Kevin Mac Allister, Koki Machida, Noah Sadiki (Kamiel Van De Perre dk. 86), Charles Vanhoutte, Mathias Rasmussen (dk. 70 Sofiane Boufal), Franjo Ivanovic, Ousseynou Niang, Kevin Rodriguez (Anan Khalaili dk. 61)
Yedekler: Vic Chambaere, Joachim Imbrechts, Anouar Ait El Hadj, Soulaimane Berradi, Fedde Leysen
Teknik Direktör: Sebastien Pocognoli
Goller: Çağlar Söyüncü (dk. 26), Christian Burgess (dk. 82 k.k.) (Fenerbahçe), Ross Sykes (dk. 90+3) (Union Saint-Gilloise)
Kırmızı kartlar: Bright Osayi-Samuel (dk. 90) (Fenerbahçe), Kevin Mac Allister (dk. 73) (Union Saint-Gilloise)
Sarı kartlar: Rodrigo Becao, Mert Müldür (Fenerbahçe), Sofiane Boufal, Charles Vanhoutte (Union Saint-Gilloise)