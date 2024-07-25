UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kemen, kale önüne çevirdiği topa Berkay Özcan’ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

13. dakikada kaleci Muhammed Şengezer’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Davidson, ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

29. dakikada Duarte’nin savunmanın arkasına attığı uzun pasta Figuerido, ceza sahası için sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Vivan’ın üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

43. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Pelkas’ın içeri çevirdiği topa kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve çizgi üzerinde Kemen’in vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Hakemler: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Figueiredo

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Lima, Serdar Gürler, Aleksic, Piatek, Hamza Güreler, Keny, Djalo, Ba, Yağız Dilek, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

La Fiorita: Vivan, Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Mazzotti, Cicarelli, Guerri, Di Mudugno, Semprini, Casolla

Yedekler: Guddo, Olcese, Semeraro, Felipe, Toccaceli, Portaccio

Teknik Direktör: Thomas Manfredini

Goller: Berkay Özcan (dk. 5), Davidson (dk. 13), Figueiredo (dk. 29), Kemen (dk. 43) (Başakşehir)