Bursa’da 12 gün önce Uludağ’a çıkan ve geri dönmeyen 74 yaşındaki adam için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bursa’nın Yıldırım İlçesi Uludağ’ın Kaplıkaya Mevkisi’nde ot toplamak için iki arkadaşıyla çıkan ve kaybolan 74 yaşındaki Kadir Fidan’dan 12 gündür haber alınamıyor. Olayla ilgili hem polis hem de arama kurtarma ekipleri gece gündüz demeden yaşlı adama ulaşmaya çalışıyor. AFAD öncülüğünde İHH Arama Kurtarma Bursa, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma, NAK Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik kurtarma ekibi Fidan’dan iz bulmak için uğraşıyor. Çalışmalara kurtarma köpekleri de katılıyor.

“Define aramaya gittiler”

Geçtiğimiz günlerde kayınpederinin define aramaya gittiğini iddia eden Mehtap Fidan, “Babam bana kaybolmadan birkaç gün önce iki arkadaşla tanıştığını ve bu kişilerin güvenilir olduğunu söyledi. Uludağ’da bir mağaranın bulunduğunu ve orada define olduğundan bahsetti. Oradaki defineyi çıkartıp eşime dükkan açacağını söylemişti. Ben de babamın yaşlılığından dolayı böyle konuştuğunu düşündüm. Fakat gidiş o gidiş. Halen haber alamıyoruzgitti. Ben kayınpederimin öldüyse bile cenazesini almak istiyorum” diye konuşmuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.