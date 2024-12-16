Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ, beyaza büründü. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiğini gören vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş aracın arkasına bağladığı halata tutunarak snowboard yaptı. Uludağ'ın virajlı yollarında snowboard ile kayan vatandaşı, arkadaşları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak ölümsüzleştirildi.

Diğer yandan Uludağ'da kara saplanan off-road aracının yardımına çevredeki diğer vatandaşlar koştu. Off-road aracının arkasına bağladıkları halat ile çekmeye çalışsalar da saplanan araç yerinden kıpırdamadı. Kara saplanan aracı, 2 off-road aracı ile çıkarmayı deneyen vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.

Kaynak: İHA