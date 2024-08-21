Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen Uluslararası 15. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu için başvurular devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si düzenlenecek olan Cumhuriyet Koşusu 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 09:00’da start alacak. 18 yaşını dolduran herkesin katılabileceği 10 kilometrelik yarış Kazlıçeşme Sanat’ın önünden başlayacak. 200 TL katılım ücreti olan yarışmanın gelirleri ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından depremzedeler için bağış yapılacak. 2024 kişilik kontenjanla sınırlı olacak Uluslararası 15. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nun finalinde ise 1’inciye hakiki altın madalya, 2’inciye hakiki gümüş madalya, 3’üncüye ise hakiki bronz madalya verilecek. Yaş gruplarında dereceye giren sporculara ise kupa ve madalya takdim edilecek.