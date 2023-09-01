Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Yelken Yarışları 5 ülkenin katılımı ile başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları, bu yıl yedinci kez düzenleniyor. Yarışmalar öncesi bütün sporcuların katılımı ile şehirde kortej yürüyüşü düzenlendi. Süleymanpaşa İlçesine bağlı Hükümet Caddesi’nden başlayan kortej, Rumeli iskelesine kadar sürerek burada sona erdi. Korteje, Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rumeli iskelesinde düzenlenen törende Süleymanpaşa Cup yarışlarına katılan kulüp temsilcilerine plaket taktimi yapıldı. Bu yıl yedincisi düzenlenen Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları’nda Azerbaycan, Kuveyt, Umman, Bulgaristan ve Türkiye dahil 42 spor kulübü, 356 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

Programda bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, "Böyle güzel bir organizasyonu 7 yıl önce başlatan o zamanın Yelken Kulübü yöneticilerine çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon belki şehrimizin tanıtımı için çok büyük bir avantaj. Belediyeler çapında herhalde Türkiye’de biz dördüncüyüz. Çokta harika bir organizasyon, bu sene 5 ülkeden 42 kulüp, 356 sporcumuz bu yarışlara katılacak. Ben sözü çok fazla uzatmadan yarışlara katılan bütün sporcu kardeşlerimi, antrenörlerini, emeği geçen herkesi çok tebrik ederim. Hepsine başarılar dilerim” dedi.