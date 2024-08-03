Bir dizi ziyaretler kapsamında Bursa'ya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İnegöl İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Özdağ, "Kimliği belirsiz ülkeye kaçak yollarla girmiş milyonlarca insan dolaşıyor. Bunların bir bölümü ülkelerinde askeri eğitim almışlar. Yarın Türkiye'ye karşı büyük bir tehdit oluşturacaklar. Buradan Erdoğan'a sesleniyoruz. Bu kaçakları toplamaya başlayın. Türkiye'nin geniş toprakları var. Bu kaçakları deport edene kadar ağaç dikiminde ve tarımda çalıştırın. Bunun karşılığında yemek verin. Böyle bedava yemek yok. Buraya kaçak gelenler bilsinki Anadolu da yumuşak döşek beklemiyor. Kayanın üstünde yatacak" dedi.

Bursa'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İnegöl'de Adnana Menderes Bulvarı üzerindeki Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Ankara ve Bursa'dan Zafer Partisi yöneticilerinin eşlik ettiği Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parti binası önünde İnegöllülere seslendi.

Özdağ, "

Konuşmasında, dünya genelinde ve bölgemizde yaşanan zor durumlara dikkat çeken Özdağ, küresel savaş hazırlıklarının hızla devam ettiğini vurguladı. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Batı ittifakını oluşturduğunu ve savaş hazırlıkları yaptığını; Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'nin ise kendi ittifaklarını kurarak küresel savaş için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin, Asya, Afrika ve Avrupa'nın birleşim noktası olan kritik bir konumda olduğunu, bu nedenle milli birlik ve güçlü bir ordu oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Özdağ, mevcut hükümetin Türkiye'nin yönetiminde büyük bir sorumsuzluk sergilediğini ve ülkenin güvenliği, ekonomisi gibi konularda somut çözümler sunmadığını ileri sürdü. İsviçre'nin ve Bulgaristan'ın askeri sistemlerini yeniden oluşturduklarını ancak Türkiye'nin bu konuda geri kaldığını belirtti. Ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve diğer cemaatlerin olumsuz etkilerini ve hükümetin bu sorunları görmediğini öne sürdü.

Zafer Partisi'nin, sığınmacıları bir yıl içinde vatanlarına gönderme projesini öne çıkaran Özdağ, bu konuda diğer siyasi partilerin somut bir plan sunamadığını vurguladı. Sığınmacıların Türkiye'ye ekonomik yük getirdiğini ve yıllık 11 milyar doların sığınmacılara harcandığını ifade etti. Ayrıca, finans sektöründeki büyük şirketlere yapılan vergi muafiyetlerini ve bu durumun adaletsizliğini eleştirdi.

Özdağ, hükümeti ve genel durumu eleştirerek, sığınmacı ve kaçakların ülkeye verdiği zararların azaltılması gerektiğini belirtti. Türkiye'de kimliği belirsiz ve kaçak yollarla ülkeye giren milyonlarca insanın bulunduğunu ve bunların bir kısmının askeri eğitim almış kişiler olduğunu ifade ederek, bu durumun ülkenin güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturabileceğini öne sürdü. Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kaçakları toplamaya başlaması ve ülkelerine gönderilene kadar tarımda ve ağaç dikiminde çalıştırılmaları gerektiğini vurguladı. Kaçakların çalıştıkları karşılığında yemek alacaklarını, aksi takdirde zor koşullarda yaşamaya mahkum olacaklarını belirtti.

Özdağ, konuşmasını, gençlere sosyal medyada doğru bilgileri paylaşmaları ve ailelerine bu bilgileri iletmeleri çağrısıyla sonlandırdı. Türk halkına sığınmacılara karşı mücadelesinde destek olacağını belirtti ve Zafer Partisi olarak bu konuda kararlı olduklarını ifade etti.