Ümraniye’de tekne imalatı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, İstanbul Ümraniye Dumlupınar Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, tekne imalatı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler bir anda tüm imalathaneyi sardı. Yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat uğraşlar sonucunda söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, imalathane kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören esnaf Mesut Bayar, "Patlama sesleri geldi. Komşularla, arkadaşlarla koşarak gittik ama iş işten geçmiş. Her taraf alev almış. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ölen veya yaralanan yok" dedi.