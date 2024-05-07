Judo yarışları çerçevesinde Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Ümraniye Belediyesi’ni temsil eden 3 sporcu; 36 kg, 38 kg ve 44 kg’da altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Ordu’da Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katılan Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 36 kg, 38 kg ve 44 kg müsabakalarında altın madalya kazanarak şampiyon oldular.

Şampiyon sporcular Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek

69 ilden bin 129 sporcunun katıldığı müsabakalarda Ümraniye’yi temsil eden judoculardan Sema Nur Yüksel, Kerem Çebi ve Büşra Birleşik, yarıştıkları 36 kg, 38 kg ve 44 kg’da Türkiye Şampiyonu olarak Ümraniye’ye döndüler. Judo takımı antrenörü Ramazan Zengi ise antrenörler sıralamasında zirvede yer aldı. Ayrıca sporcular Temmuz ayında yapılacak Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.