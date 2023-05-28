İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) "Landscape and Art" dersi ve Türkiye'de faaliyet gösteren inşaat firması Benesta iş birliğiyle düzenlenen "İleri Dönüşüm Tasarım: İnşaat Atıklarından Heykel Tasarımına" öğrenci yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - "İleri Dönüşüm Tasarım: İnşaat Atıklarından Heykel Tasarımına" uluslararası öğrenci yarışması, bu yıl ilk olarak "molozlar yeniden sanatta can buluyor" temasıyla gerçekleştirildi.

Yarışmanın ödül töreni, İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Aytaç, heykeltıraş Asaf Erdemli, Benesta Genel Müdürü Roksana Diker ve yarışmacı öğrencilerin katılımıyla Benesta Benleo Acıbadem'de yapıldı.

Peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım, mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık disiplinlerinden 26 öğrencinin katılımı ile düzenlenen yarışma; teknik gezi, atölyeler ve eğitimler ile şekillendi. Benesta ofis ve şantiyesine yapılan ziyaretlerin ilki; tanışma, atık malzemelerin yerinde incelenmesi ve ilk fikirler üzerinden eskiz çalışmalarının yapılmasıyla gerçekleşti. Şantiyede gerçekleşen ikinci görüşmede ise Asaf Erdemli tarafından malzemelerin birleşime dair yürütülen uygulamalı çalışma yapıldı ve ofiste öğrencilerin tasarım çalışmalarının final sunumları yer aldı.

Final sunumlarının ardından Benesta ekibinden temsilciler ve yarışma jüri ekibinin kararıyla 4 öğrenci ödül almaya hak kazandı.

"Güvende hissetme" üzerine "anne karnı, doğa, kucaklama ve sakinlik" gibi kavramlardan yola çıkarak tasarlanan "Safe Place" isimli çalışmasıyla İTÜ Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi Esra Balcı birincilik ödülünü kazandı. Benesta projesinin sunmayı vadettiği, doğayla bütünleşen ve rahat nefes alma yaklaşımından esinlenen "Sculpture of Relax" çalışmasıyla İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Melisa Yurdakul ikincilik ve "Merge" isimli çalışmasıyla İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Berra Kafalıer ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Doğanın kendine özgü ritmini ve sürekliliğini ifade eden "akış(flow)" kavramından yola çıkarak tasarlamış olduğu "Flow Sculpture" isimli çalışmasıyla İTÜ Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi Selin Kaya da dördüncülük ödülünü kazandı. Ödül töreninde dereceye girenlere para ödülleri, katılımcı yarışmacılara da katılım sertifikası takdim edildi.