Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepkilere neden olurken, mahalle sakinleri bu kişilerin tespit edilip gerekli cezalara çarptırılmalarını istediler.



Bilinçsiz ve duyarsız vatandaşların çöplüğe ya da atık sahasına götürmesi gereken malzemeleri yol kenarlarına dökmesi bölgede çevre kirliliğine neden oluyor. İnegöl’e bağlı Doğanyurdu ile Hocaköy mahalleleri arasındaki yol, Yeniceköy ile Akıncılar mahallesi arası ile Hayriye mahallesindeki dere yatakları adeta çöplüğe döndü. Sosyal medya hesabımızdan gazetemize ulaşan takipçilerimiz, özellikle dere kenarlarına atılan çöplerin, ‘Dere alıp götürür’ mantığıyla çevredeki vatandaşlar tarafından atıldığını söyledi.



Kırsal mahalle yol güzergahları ile dere yataklarına gelişi güzel atılan çöp ve molozlar, mahalle halkının tepkisini çekerken, yetkililerden sorunun çözümü noktasında çalışma başlatılması bekleniyor. Çevre sorunlarının belirtilen bölgenin kaderi olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, bu yerlerin gözden çıkartılmış bölge olmasından şikayetçi olduklarını söylediler.



Mahalle yolunun kenarına gelişi güzel atılan çöp ve molozların insan sağlığını da etkilediğini belirten vatandaşlar, “Kırsal yol güzergahı kişi veya kişilerce atıldığını düşündüğümüz çöp ve molozlarla dolu. Çöplerin içinde ne ararsanız mevcut” dediler.