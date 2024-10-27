Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından İnegöl’e bağlı Eymir ve Sülüklügöl mahallesi içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda siyanüraltın aramasına başlandı.

I M G 1198
Yapılan sondaj çalışmaların birçok STK ile birlikte köylülerde tepki göstermişti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile siyasi partilerde eylemlere destek vermişti. 
I M G 1199
STK temcilsileri ile mahalle sakinlerinin de yer aldığı sosyal medya sohbet grubunda sondaj çalışmalarının durdurulduğu iddia edildi. Gruptan yapılan paylaşımda yeterli rezerv bulunmadığı için durdurulduğu ifade edildi.

I M G 1202-2
Bilginin bölgede arama çalışmalarına katılan mühendisler tarafından sohbet esnasında köylülere söyledikleri öne sürüldü.

I M G 1203
Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT