

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından İnegöl’e bağlı Eymir ve Sülüklügöl mahallesi içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda siyanürlü altın aramasına başlandı.



Yapılan sondaj çalışmaların birçok STK ile birlikte köylülerde tepki göstermişti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile siyasi partilerde eylemlere destek vermişti.



STK temcilsileri ile mahalle sakinlerinin de yer aldığı sosyal medya sohbet grubunda sondaj çalışmalarının durdurulduğu iddia edildi. Gruptan yapılan paylaşımda yeterli rezerv bulunmadığı için durdurulduğu ifade edildi.



Bilginin bölgede arama çalışmalarına katılan mühendisler tarafından sohbet esnasında köylülere söyledikleri öne sürüldü.



Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.