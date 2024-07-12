Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli bir gelişme olarak öne çıkan Zeren Group, son hamlesiyle Türkiye Petrolleri'ni satın alarak sektördeki varlığını daha da güçlendirdi. Şirketin Başkanı Mustafa Yiğit Zeren liderliğinde, enerji yanında turizm, lojistik, imalat ve yeme-içme gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Ayrıca uluslararası alanda da etkin olan şirket, 50 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde başarılı bir şekilde iş yapma deneyimine sahip.

Bu satın alma ile birlikte, 800'den fazla akaryakıt istasyonuna sahip olan Türkiye Petrolleri'nin yönetimi Zeren Group'un kontrolüne geçtiği kaydedildi. Yine kısa bir süre önce Zeren Group, Alpet'i de bünyesine katmış ve enerji sektöründeki varlığını daha da güçlendirmişti. Zeren Group’un şimdi ise Türkiye Petrolleri'nin markası altında nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu. Belirlenecek olan bu strateji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilecek karara bağlı olacak. Alpet ve Türkiye Petrolleri'nin birleşip birleşmeyeceği konusu da EPDK'nın incelemesine bağlı olarak netlik kazanacak. Zeren Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren liderliğindeki şirket, enerji sektörüne ek olarak turizm, lojistik, imalat ve yeme-içme gibi farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyor. Ayrıca, uluslararası alanda da 5 farklı ülkede iş yapma kapasitesine sahip olan şirket yarım asırdan fazla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.