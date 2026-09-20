SPK’nın 131 fonun tasfiyesine yönelik kararı, piyasalarda sert hareketlere yol açtı. Yaklaşık 515 bin yatırımcıyı ve 830 milyar liralık büyüklüğü ilgilendiren kararın ardından Borsa İstanbul’da günlük kayıplar yüzde 6’ya kadar ulaştı. Gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle kısa vadede nakde ihtiyaç duyan ve ev ya da araç satışından elde ettiği parayla yeterli bilgi sahibi olmadan piyasaya giren yatırımcıların ciddi panik yaşadığını belirtti.

Kısa sürede yüksek kazanç elde etme beklentisiyle piyasaya giren deneyimsiz yatırımcılara uyarıda bulunan İslam Memiş, finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Hiçbir yatırım sisteminin insanları kısa zamanda ve zahmetsiz şekilde zengin etmek için kurulmadığını belirten Memiş, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini söyledi.

Uzun süredir “sepet kültürü” yaklaşımını savunduğunu ifade eden Memiş, birikimlerin tek bir yatırım aracında toplanması yerine farklı alanlara dağıtılması ve yatırım kararlarının uzun vadeli bir plan çerçevesinde alınması gerektiğini vurguladı.

"İÇİ BOŞ ŞİRKETLERİ KÖPÜRTEREK BALON OLUŞTURDULAR"

Memiş, yatırımcıların yaşadığı kayıpların önemli nedenlerinden birinin piyasalardaki manipülatif hareketler olduğunu söyledi. Mali yapısı zayıf ya da borç yükü yüksek bazı şirketlerin hisselerinin toplanarak yüksek kazanç beklentisiyle şişirildiğini, ardından oluşan sert düşüşlerin yatırımcıları zarara uğrattığını ifade etti. Fon şirketleri ile halka arz süreçlerinde denetimin daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini savunan Memiş, bu alanların tek bir kurum yerine en az üç ayrı kurum tarafından şeffaf ve ayrıntılı biçimde kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

"SÜREÇ ZAMANA YAYILACAK, 2027 DEĞİŞİM YILI OLACAK"

SPK'nın mağduriyetlerin giderilmesi adına 3 aylık bir takvim açıkladığını aktaran Memiş, sürecin hemen birkaç günde çözülemeyeceğini ve zamana yayılacağını belirtti. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak nitelendiren uzman, 2027 yılının ise hem Türkiye'de hem de küresel finans piyasalarında tüm ezberlerin bozulacağı ve kurumsal yapıların yenileneceği bir "değişim yılı" olacağını öngördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNİ RAFA KALDIRABİLİR

Son olarak makroekonomik gelişmelere de değinen İslam Memiş; yüksek petrol fiyatları, enerji krizleri ve jeopolitik gerilimler nedeniyle Merkez Bankası'nın faiz indirimi adımlarını rafa kaldırabileceğini ve yıl sonuna kadar beklemeyi tercih edebileceğini sözlerine ekledi.