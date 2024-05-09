“Six Feet Under”, “House”, “Bones”, “Grey’s Anatomy” gibi bir çok önemli dizi ve filmde yer alan Hollywood televizyon, film ve tiyatro oyuncusu Michelle Gardner, üniversite etkinliğine konuk oluyor.

İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından organize edilen, moderatörlüğünü Öğr. Gör. Chris Kitrinos’un yapacağı “Hollywood Söyleşileri” webinar serisinin ikinci konuğu ünlü televizyon, film ve tiyatro oyuncusu Michelle Gardner oluyor. Etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.

16 Mayıs Perşembe saat 19.00’da gerçekleşecek olan etkinliğe katılım adresine üniversitenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.

13 yaşından beri tiyatrolarda sahne oyunculuğu yapan Michelle Gardner’ın Hollywood’da televizyon dizisi ve sinema oyuncusu olarak yer aldığı popüler dizi ve filmler ise şu şekilde:

Six Feet Under

House

Bones

Grey’s Anatomy

Transparent

Criminal Minds

The Mentalist

Ally McBeal

Horrible Bosses 2

S.W.A.T.

Chance

Without a Trace