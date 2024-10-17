Hollanda'nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Jumbo, laktozsuz tam yağlı süt ürünlerinde tespit edilen laktoz nedeniyle geri çağırma işlemi başlattı. Şirket, "Lekkervrij van lactose" adıyla satılan uzun süreli tam yağlı süt ürünlerinin, normalde 100 mililitrede 0,01 gramdan daha az laktoz içermesi gerektiğini, ancak bazı ürünlerde bu miktarın aşıldığını duyurdu. Bu durumun, laktoza duyarlı bireyler için potansiyel sağlık riski taşıyabileceği belirtildi.

Geri Çağırılan Ürün Bilgileri:

Ürün Adı: Jumbo lekkervrij van lactose houdbare volle melk

Jumbo lekkervrij van lactose houdbare volle melk Son Kullanma Tarihi: 15-02-2025

15-02-2025 EAN Kodu: 8718452320523

Jumbo, müşterilerine bu ürünleri en yakın mağazalarına iade etmelerini ve satın alma bedelinin geri alınabileceğini önerdi. Şirket, yaşanan aksaklıktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, iade işlemlerinin herhangi bir Jumbo depolama biriminde gerçekleştirilebileceğini vurguladı.