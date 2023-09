Ünlü Organizatör Mustafa Bozkurt, her hafta farklı bir otelin konseptiyle ekranların karşısına çıkıyor. Tecrübelerini paylaşan Bozkurt, önceliğini düğün ve tatil otellerine ayırıyor.

By Mustafa Organizasyon markasıyla yaklaşık 25 yıldır otellerde farklı organizasyonlar gerçekleştiren ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, bu zamana kadar edindiği tecrübelerini "Otel Gurmesi" adlı televizyon programıyla izleyicilerle paylaşıyor.

Önceliğini düğün ve tatil otellerine ayıran Bozkurt, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde, kentlere ait tarihi ve turistik yönlerinin de olacağı programda sürpriz sanatçılar da yer alıyor. Her programın farklı bir konsepte olacağını söyleyen Mustafa Bozkurt her hafta pazar günü izleyicilerinin evine misafir olduğunu belirtti.

“Otelleri her açıdan inceleyerek izleyicilerimize aktarıyoruz”

Ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, “Organizasyon yaptığımız otellere giderek otelin mutfağından, lobisine, kongre alanından odalarına kadar her alanını “Otel gurmesi” programımızda inceliyoruz. Oteller ciddi anlamda turizme ve kongrelere yön veren alanlar. Gurme dediğimizde akıllarımıza tatlılar gelebilir ama “Otel Gurmesiyle” otelin tatlısından yemeğine kadar otelle ilgili her şeyi izleyicilerimize sunuyoruz. Otelin çalışanlarından odalarına kadar her konuda irdeliyoruz. Gittiğimiz kentlerin tarihi ve kültürel güzelliklerini aktarıyoruz. Her hafta pazar günü TGRT EU’da izleyicilerimizin evine konuk oluyoruz“ diye konuştu.