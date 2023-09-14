TC kimlik numarasının bilinmediği durumlarda ad soyad ile TC kimlik no öğrenme adımları takip edilerek TC kimlik numarası öğrenilebilir. Bu durumda internet bağlantısı bulunan bir cihazın kullanılması yeterlidir. Böylece ihtiyaç duyulan kişinin TC kimlik numarası, kolay bir şekilde alınabilir. Fakat bu konuda en büyük yanılgılardan birisi Ad soyad ile TC kimlik no öğrenilmeye çalışılmasıdır. TC kimlik numarası, kişilerin özel bir bilgisi olduğundan dolayı kimlik sorgulamalarda kişiler için güvenlik ön plana alınmıştır. Bu nedenle kimlik numarası sorgulamalarda sadece ad soyad yeterli olmadığı gibi bu bilgilere ek olarak kimlik bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Bu tür işlemlerde resmi devlet daire ve kurumlarından yardım alınmalı ve online internet siteler üzerinden yapılacak işlemler de yine resmi siteler aracılığı ile yapılmalıdır.

Ad Soyad İle TC Kimlik No Öğrenme İşlemleri

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından online olarak sunulan sorgulama formu kullanılabilir. Bu formun kullanılması ile birlikte ilgili kişinin TC kimlik numarası öğrenilebilir. Bu online alanda kişilerin bilgi alabilmesi adına aşağıdaki tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde girmesi gerekir.

Adı

Soyadı

Baba Adı

Anne Adı

Doğum Yılı

Cinsiyet

İl

İlçe

Cilt No

Aile Sıra No

Birey Sıra No

Tüm bu bilgilerin eksiksiz girilmesinin ardından bilgileri girilen kişinin kimlik numarası ekranda yer alacaktır. Böylece herhangi bir sorun yaşanmadan ihtiyaç duyulan bilgiler öğrenilebilecektir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın online olarak yapabileceğiniz sorgulamalarda farklı kişiler için bilgi girişi de yapılabilir. Sistem tarafından bu kadar çok bilgi istenmesinin en önemli nedeni, güvenliktir. Zira bir kişinin aile sıra numarası ya ad birey sıra numarasının öğrenilmesi çok kolay değildir. Bu sayede başka kişilerin kimlik bilgilerinin öğrenilmesinin önüne geçilerek güvenlik sağlanmaktadır.

Türkiye’de ad soyad ile TC no öğrenme işlemlerinde yararlanılabilecek ilk ve tek kaynaklardan birisi bu resmi sitedir. Kişilerin sorgulama sırasında belirtilenlere dikkat ederek işlemlerini yapması mümkündür.

Kimlik numarasının öğrenilmesi farklı yollarla yapılabilir. Bu bakımdan alternatif devlet hizmetlerinden de yine kişilerin yardım alması ve böylece kimlik bilgileri başta olmak üzere ihtiyaç duyabileceği bilgilere ulaşması mümkün olacaktır. Türkiye genelinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına devlet tarafından geliştirilen tüm hizmetlerde belirli kriterle ve limitler getirilmiştir. Kimlik numarası gibi pek çok farklı alanda bu tip sınırlamalar görülebilir.

Ad Soyad İle TC Kimlik No Öğrenme Hata Mesajları

İlgili işlemleri yaparken hata mesajları görülebilir. Bu tip durumlarda kişilerin yapması gereken tek işlem, kimlik bilgilerinin kontrol edilmesidir. Girilen bilgiler resmi kurumlarda kayıtlı olan bilgilerle eşleştirildiğinden dolayı birebir uyumun sağlanması ve doğru kimlik bilgilerinin kullanılması gerekmektedir.