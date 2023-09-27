Ünlü İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu ve kamuoyunun "Sihirli Annem" ve "Çocuklar Duymasın" gibi birçok diziden tanıdığı Seda Fettahoğlu, Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından gelen bilgilere göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar sonucu parkta bir kişinin cesediyle karşılaştılar. Yapılan incelemede, yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu olduğu belirlendi.

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da doğan Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Eğitim hayatına Trabzon Anadolu Lisesi'nde başlayan Fettahoğlu, 1997 yılında lise eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayarak 2022 yılında mezun olmuştur. Ayrıca İngilizce diline hakimdir ve seslendirme alanında da çalışmalar yapmıştır.

Seda Fettahoğlu kariyeri boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol almış ve tiyatro sahnesinde başarılı performanslar sergilemiştir. Televizyon dünyasında ise "Çocuklar Duymasın" gibi popüler dizilerde rol almıştır. Son olarak bu dizide "Sultan" karakterini canlandırmıştır ve izleyiciler tarafından tanınmış bir oyuncu haline gelmiştir.