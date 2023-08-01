Ünlü profesör Canan Karatay, sağlık alanındaki çıkışları ve tartışmalı görüşleriyle bir kez daha gündeme oturdu. Zayıflamak isteyenlerin ilgisini çeken Karatay, son açıklamalarıyla yine herkesi ters köşeye yatırdı. Spor salonları ve protein tozları hakkındaki görüşleriyle dikkat çeken ünlü doktor, sağlık dünyasında ses getiren iddialar ortaya attı.

Karatay, spor salonlarının tehlikeli olduğunu ileri sürerek, spor yapmanın fayda sağlamadığını savundu. Ona göre, solunan deterjanlar, temizlik malzemeleri ve havuzlardaki klor kanser riskini artırıyor. Kapalı salonlarda spor yapmanın riskli olduğunu belirten ünlü profesör, bu nedenle açık havada yapılan egzersizlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Protein tozlarıyla ilgili olarak ise Karatay, bu ürünlerin kanserojen etkileri olduğunu iddia etti ve içerdikleri trans yağlar nedeniyle tehlikeli olduğunu vurguladı. Ona göre, trans yağlar kanser oluşumuna katkıda bulunuyor ve sağlığa zarar veriyor. Protein tozlarına alternatif olarak doğal ve dengeli beslenmeye önem verilmesi gerektiğini savundu.

Sağlıkla ilgili uzun süredir tartışmalı görüşleriyle adından söz ettiren Canan Karatay, bu açıklamalarıyla da sağlık dünyasında büyük bir polemiğe sebep oldu. Daha önce de pek çok konuda farklı düşünceleriyle gündeme gelen Karatay, takipçileri arasında büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen, eleştirenlerinin sayısı da az değil.