Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı Emel Özuğur'un YouTube programında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Güney, iddialara göre, astral seyahat deneyimlerini anlattı ve bu seyahatlerinde uzaya çıktığını söyledi. Astral seyahat, bedenin ruhtan ayrılarak farklı boyutlara yolculuk yapması olarak tanımlanırken, Güney'in anlatımları oldukça ilgi çekiciydi.

Her Alemin Bekçileri ve Koruyucuları

"İlk astral deneyimimde aya çıktım. Her alemin bekçileri vardır, her alemin koruyucuları vardır, gri pardösülüler vardır." diye başlayan Güney, astral seyahatinin boyutlar arasında geçen bir yolculuk olduğunu ve bu boyutlarda belirli varlıkların görevli olduğunu ifade etti. "Kim astral seyahate çıkarsa çıksın, bulurlar onları ve senin iyi niyetle mi kötü niyetle mi geldiğinin kontrolünü ederler." diyerek, astral yolculuğun izinli ve kontrollü olduğunu vurguladı. "Bunu da sol kulağından üç defa nefes alarak yaparlar. Bunu yaptıkları için güneş sistemini gezebildim. Bunu yapmadan çıkamıyorsunuz. Onlardan izin almadan çıkamazsınız." şeklinde ekledi.

Ölüm riski yok

Güney, sözlerine devam ederken, "Dünya’nın içinde geziyorlar. Kim o boyuta girerse yanına geliyorlar. İnsan ruhunun onlardan kaçabilecek bir opsiyonu yok. İzin verdikleri zaman sınırlar kalkıyor." dedi. "Güneş sistemimizden dışarıya çıkmaya kalkıştığımda durdurdular. Kaybolma riskine karşı durdurdular. Fakat ölme riskiniz yok. Kaybolmakta bitkisel hayattır zaten. Bir daha uyanmıyorsun. Sadece gidip gelen insanlar sizi kurtarabilir." sözleri ise dinleyenleri şaşırtan detaylar arasındaydı.

Bu iddialarla sınırlı kalmayan Yusuf Güney, ünlü televizyoncu Kenan Işık hakkında da çarpıcı sözler sarf etti. "Ben iddia ediyorum, Kenan Işık yıllardır geziyor. Geri dönse neler anlatacak kim bilir..." ifadesi, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı.