Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeni Mahalle Akpınar ile Bülbüller Caddesi kesiştiği kavşakta otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Son olarak aynı kavşakta geçtiğimiz günlerde kamyonla çarpışan otomobil evin duvarını yıkmıştı. Sık sık kazaların yaşandığı kavşakla ilgili vatandaşlar yetkililerinden acil çözüm bulmalarını istiyor.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ozan E. yönetimindeki 16 BAU 361 plakalı otomobil ile Akpınar Caddesi ile Bülbüller Caddesinin kesiştiği kavşakta elektrikli bisiklet sürücüsü Fikriye T. (45) ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatılırken, kavşakta sık sık kaza yaşanması nedeniyle vatandaşlar yetkililerinden acil çözüm bulmalarını istediler.