Ünlü Youtuber ve yüksek mimar Merve Veziroğlu Yıldırım, evli olduğu eşi Yunus Yıldırım tarafından kesici aletle saldırıya uğradı. Meydana gelen olayda Merve Yıldırım ağır yaralandı. 32 yaşındaki Youtuber, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olan eşi Yunus Yıldırım ise hemen yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı evlerine yaklaşık 1 yıl önce taşınan çift, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Tartışmanın nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı sabah saatlerinde başladı ve sonrasında Yunus Yıldırım, eşine yatak odasında saldırdı. Ardından polise kendini ihbar etti ve gözaltına alındı.

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz, olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi ve durumu öğrendi. Şerife Yavuz, kardeşinin yoğun bakıma alındığını ve ciddi kanaması olduğunu belirtti. Ailenin yaşadığı şok ve endişe büyüktü. Şerife Yavuz, şiddet cezalarının ağırlaştırılmasını talep etti ve benzer olayların önlenmesi adına duygusal bir açıklama yaptı.

Üsküdar'da gerçekleşen olayda, binada yaşayan bir komşu olan Ali Aydın, çift arasında geçimsizlik olduğunu zaten duyduğunu ifade etti. Merve ve Yunus Yıldırım'ın yeni evlendikleri ve 1 yıldır bu bölgede yaşadıkları bilgisini paylaştı.