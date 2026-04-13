İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yargı süreci sürüyor. İstanbul merkezli operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında sosyal medya fenomenleri ve tanınmış isimlerin de bulunduğu şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

8 İSİM TUTUKLANDI!

Hakimlik, şüpheliler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar, Özlem Parlu, Cem Mirap, Samet Demirok, Onur Yükçü, Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Mustafa Aksakallı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi