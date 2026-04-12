İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Lucca isimli mekana operasyon gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde düzenlenen baskında, işletme sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Mika Slowana ve Elif Karaaslan’ın da yer aldığı, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

LİSTEDE CEM ADRİAN VE İLKER İNANOĞLU DA VAR

Oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği, ikisinin de yurt dışında bulunduğu tespit edildi.