Olay, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi yakınlarında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde boğazın kısmında kesi yarası olan şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından G.A’nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerince geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

