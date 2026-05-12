Petrol piyasalarında fiyatların yönünü Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Bölgeden gelen “ateşkes” açıklamalarıyla gerileyen petrol fiyatları, “çatışma” haberlerinin ardından yeniden yükselişe geçti.

İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 105-110 dolar seviyelerine kadar çıktı. Petrol fiyatlarındaki bu hareketlilik, akaryakıt tabelalarına da yansıdı.

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. Son artışla birlikte motorin fiyatı batı illerinde 67-68 lira bandına yükselirken, doğu illerinde ise 70 lira seviyesine ulaştı.