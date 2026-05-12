İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 157764 sicil numarasıyla kayıtlı olan ABD merkezli TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için iflas kararı alındı. Şirkete ilişkin iflas süreci, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı.

İflas 6 Mayıs’ta açıldı

Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından yayımlanan duyuruya göre, şirketin iflası 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.50 itibarıyla açıldı. Söz konusu kararın, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/779 E. sayılı dosyası kapsamında verildiği belirtildi.

Tasfiye süreci başlatıldı

İflas kararının ardından şirketin mal varlığına ilişkin işlemler ile alacaklıların haklarının korunmasına yönelik süreç başlatıldı. Tasfiye işlemlerinin Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından 2026/1 iflas dosyası üzerinden yürütüldüğü kaydedildi.

İflas ilanının yayımlanmasının ardından şirketle ticari ilişkisi bulunan kişi ve kurumların, alacaklarını iflas masasına bildirmeleri gerektiği belirtildi.