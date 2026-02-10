Çevre ve temizlik konusunda ortaya koyduğu çalışmalarla bilinen İnegöl Belediyesi, 2025 yılı faaliyetleriyle hassasiyetini bir kez daha gösterdi. İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca çevre temizliği ve sürdürülebilir atık yönetimi kapsamında önemli bir çalışmaya imza attı. Belediye kontrolünde yürütülen çalışmalarla kent genelinde binlerce ton atık toplanarak bertaraf edildi ve geri dönüşüme kazandırıldı.

FARKLI TÜRDE BİNLERCE TON ATIK TOPLANDI

Yıl boyunca yapılan çalışmalar kapsamında toplam 22 bin ton ağırlığında 339 bin çuval moloz atığı toplanırken, 2 bin 886 ton atık ev eşyası da belediye ekipleri tarafından çevre kirliliğine sebebiyet vermeden adreslerden alınarak uygun şekilde bertaraf edildi. İnegöl Belediyesi’nin düzenli denetim ve planlama anlayışıyla yürüttüğü geri dönüşüm faaliyetleri sayesinde 6 bin 239 ton geri dönüşüm atığı ekonomiye kazandırıldı. Sanayi kenti kimliğiyle öne çıkan İnegöl’de, 3 bin 903 ton endüstriyel atık yine İnegöl Belediyesi kontrolünde toplanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edildi. Ayrıca ayrıştırma ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 4 bin 760 kilogram plastik, 11 bin 2 kilogram cam şişe, 649 kilogram metal ve 12 bin 990 kilogram kağıt atık toplandı. Çevre sağlığını doğrudan ilgilendiren tehlikeli ve özel atıklar konusunda da titiz bir çalışma yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü; 1.099 kilogram bitkisel atık yağ, 631 kilogram elektronik atık ve 65 kilogram madeni atık yağı kontrol altına aldı.

ÇEVRE VE TEMİZLİK ÖNCELİKLİ KONUMUZ

Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve İnegöl Belediyesi kontrolünde toplanması hem çevrenin korunması hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakılması açısından büyük önem taşırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “İnegöl Belediyesi olarak temizlik ve çevre öncelikli konumuz. 2025 yılı boyunca Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün özverili çalışmaları sayesinde de hem çevremizi koruduk hem de atıkları ekonomiye kazandırdık. Kentimizde molozdan geri dönüşüme, ev eşyasından elektronik atıklara kadar tüm atıkların belediyemiz kontrolünde toplanması, sürdürülebilir bir çevre anlayışının en somut göstergesidir. Vatandaşlarımızın desteğiyle, atıkları kaynağında ayrıştırmaya ve geri dönüşümü artırmaya devam edeceğiz. İnegöl’ü hem temiz hem de geleceğe hazırlıklı bir şehir yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

VATANDAŞIMIZLA BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

“Çevremize sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu noktada vatandaşlarımızın katkı ve desteği çok kıymetli. Atıkların uygun şekilde bertarafı için birlikte hareket etmeliyiz. Biz elimizden gelen katkı ve gayreti ortaya koyuyoruz. Moloz atıklarını ve endüstriyel atıkları çok cüzi bedellerle alıp lisanslı firmalarda bertaraf ettiriyoruz. Atık ev eşyalarını, atık yağları, diğer geri dönüşüm materyallerini ücretsiz şekilde topluyoruz. Vatandaşımızdan istediğimiz ise kaynağında ayrıştırma ve bizimle birlikte hareket etmeleri. Atıklarla ilgili konularda 153 Çözüm Merkezimizi arayarak kayıt oluşturup detaylı bilgi alabilirler.”