Üsküdar’da park halindeki araca çarpan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Üsküdar Ferah Mahallesi Günbattı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Opel marka otomobil, park halindeki BMW marka araca çarparak takla attı. Kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Takla atan araç, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından cadde trafiğe açıldı.