Yerlikaya, TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeyle çakar kullanan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Yasaya göre:

a) Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak,

b) Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve

c) Araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek.

d) Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.

e) Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Ayrıca Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde 10.444 sürücünün izinsiz çakar kullandığı için işlem gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."