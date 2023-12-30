Yaşadığımız yöreye, yaşa ve mevsime göre ortalama 5 ila 10 saat arasında uyku uyumamız gerekir. Yetişkin bir insanın 6 ila 8 saat arasında uyuması önerilir. Önerilen saatlerin altında uyumak odaklanma problemleri, enerji yoksunluğu, kalp hastalığı riskini arttırdığı gibi bağışıklık sistemimizi de zayıflatır.

Uyku Hijyeni

Uyku hijyeni kişinin uyku kalitesini arttırmak amacıyla önerilen davranışlar ve çevresel etmenlerin tümüdür. Yemek yemeye, spor yapmaya nasıl ihtiyacımız varsa sağlıklı bir uykuya da insan bedeni ihtiyaç duyar. Sağlanılan ortam, psikolojik etkenler uyku kalitemizi etkileyebilir. Sağlıklı bir uyku zinde olmamızı ve düşüncelerimizi etkilemekte. Uyku esnasında vücudumuzu dinlendirirken aynı zamanda iç organlarımızda yavaşlayıp bir dinlenme moduna geçmektedir. Uyku kalitemizi arttırabilmek için izlenen birçok metot ve araştırma mevcut.

Uyku sürelerimizi belirleme, uykuya yakın zamanlarda ağır spor ve düşüncelerden kaçınma, kafein tarzı uyarıcılardan uzak durma ve uyku için karanlık bir ortam sağlama uyku hijyeni açısından oldukça önemlidir. Hangi pozisyonda uyuduğumuzun bile önemi vardır. Uzmanların önerdiği uyku pozisyonu sağ tarafa yatmaktır. Sağ tarafa doğru uyumak kan dolaşımını düzenleyip kısmen reflüyü önlediği gibi uyku felcininde önüne geçer. Uykunun evrelerinden biride Rem uykusudur.

Rem uykusu

Rem uykusu 1957 yılında Dement ve Kleitman tarafından tanımlanmıştır. Uyurken rüya gördüğümüz kısım olarak tanımlanır. Uykudan ortalama bir buçuk saat sonra Rem uykusu başlar. Bu uyku esnasında kalp atışları hızlanır ,beyin birçok işlem yapar ve bu süre içerisinde rüyalar görmeye başlanır. Rem uykusu esnasında Asetilkolin adi verilen ve sinir sistemimizi destekleyen nöronlar salgılanır. Toplam uykumuzun yüzde 25’ini Rem oluşturmaktadır. Bazı araştırmalar doğrultusunda Rem uykusu ne kadar uzun olursa insanların öğrenme hızı o doğrultuda gelişebiliyor. Sıklıkla 3-5 yaşlarındaki çocuklarda Rem uyku süresinin fazla olması bu hipotezi destekler nitelikte.