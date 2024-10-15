Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 7 Eylül -11 Ekim tarihleri arasında, "En İyi Narkotik Polisi Anne," "Narkorehber," "Metamfetamin Fotoblok," "Gençlik Modülü" ve "Narko Nokta başlıklı 35 uyuşturucu faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bilgilendirmede 6.835 vatandaşa ulaşıldı.

Yapılan etkinlikler kapsamında, vatandaşların uyuşturucu ile ilgili bilinçlenmesi hedeflenirken, polis ekipleri de uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyete ihbarda bulunmanın önemine dikkat çekti.