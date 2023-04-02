Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) bünyesinde Uzak Doğu mutfağını öğrenmek isteyen vatandaşlar için sushi kursu açıldı.

Hafta içi akşam saatlerinde kursiyerlere kapılarını açan sushi kursunun eğitimleri Yahya Kaptan KO-MEK kurs merkezinde veriliyor. Farklı lezzetlerin tadıldığı eğitimlerde kursiyerler kurs boyunca Japon, Çin ve Tayland mutfağını yakından inceleyerek öğrenecekler. Uzak Doğu mutfağı kursunda özellikle popüler olan sushi yapımının yanı sıra birçok lezzet öğretiliyor.

Eğitimlere katılan emekli Özay Doğan, "Aktif iş hayatımı sonlandırdıktan sonra hobi edinmek istedim. KO-MEK’te sushi kursunun açılması bizim için özel oldu. Yapması çok keyifli ve kendi elimle yaptığım sushileri sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Bir diğer kursiyer Bora Kargöz ise "Çok uzun zamandır Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyordum. Evde kendi başıma deneme yapıyordum ama KO-MEK sayesinde burada çok güzel şeyler öğrendik. Bize bu ortamı sağlayan tüm KO-MEK ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.