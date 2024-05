Çorum’da yaşayan ve 3 boyutlu yazıcı ile yedek parça üretimi yapan Burak Ekici, 3 boyutlu yazıcılar kullanarak bir araba üretti. Geri dönüşüm plastik atıklarını hammadde olarak kullanan Ekici, şase, iç konsol, koltuk gibi parçalarını 3 boyutlu yazıcıdan üretip birleştirerek bir araç haline getirdi. İçerisinde bulunan elektrikli araç motoru sayesinde ilerleyebilen aracın 3 gün sonra yapılacak bir fuarda boy göstermesi için hazırlıkları sürüyor.

Çorum’da yaşayan ve 3 boyutlu yazıcı ile yedek parça üretimi yapan Burak Ekici, 3 boyutlu yazıcılar kullanarak bir otomobil üretmek için kolları sıvadı. Eşi Zehra Yılmaz Ekici ile ve kendisine destek olan arkadaşlarıyla beraber, 6 adet 3 boyutlu yazıcı kullanarak Toyota Supra aracın bire bir ölçülerini baz alarak araç oluşturmaya başladı. Yaklaşık 1 yıldır aracın üretimine devam eden Ekici, aracın üretiminde geri dönüşüm plastik atıklarını hammadde olarak kullanarak bunu otomobile dönüştürdü. Çorum’dan İstanbul’a getirilen aracın şu an Pendik’te bulunan bir iş yerinde kaporta ve boya işlemleri devam ediyor. Ekici, 3 gün sonra yapılacak olan Automechanika Istanbul fuarında boy göstermek için aracı hazır hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

Aracın şasesinin, iç konsolunun, koltukları gibi parçalarının tamamen 3 boyutlu yazıcıdan üretildiğini aktaran Ekici, araca elektrikli bir motor yerleştirdiklerini ve aracın şu anda seyir edebilir halde olduğunu belirtti. Ekici ayrıca bu aracın 60 kilometre hıza ulaştığını ve 120 kilometre menzilinin olduğunu belirtti.

“Dönüştürdüğümüz plastikleri 3 boyutlu yazıcıda işleyerek parça parça araba haline getiriyoruz”

Burak Ekici, “Biz üç boyutlu yazıcı ile yedek parçalar üretiyoruz. Yurt dışında pahalı olan ya da bulunamayan parçaları ülkemizde üretiyoruz. Yedek parça ürete ürete komple bir aracın verileri elimizde oldu, yurt dışından arkadaşlarımız da bize yardımcı oldular. Dedik ki ‘biz komple bir araba üretelim, insanların tampona ihtiyacı varsa gelsinler aracın üzerinde incelesinler, ızgaraya ihtiyacı varsa gelsinler aracın üzerinde incelesinler’ istedik. Araç yapma fikri böyle doğdu. Aracı daha anlamlı bir hale getirebilmek için geri dönüşüm plastik atıkları kullandık. Onları dönüştürüyoruz. Dönüştürdüğümüz plastikleri 3 boyutlu yazıcıda işleyerek parça parça araba haline getiriyoruz. Bu aslında prototipti, sadece sergi için kullanacaktık ama daha sonrasında bilgisayar üzerinden simülasyondan baktık, elektrikli hale getirdik. Aracın iki tona kadar taşıma kapasitesi var, motor kuralım dedik. Şu an 60 kilometre hızı var ve 120 kilometre menzili var bu aracın” dedi.

“Aracın çizim ve düzenleme süreci 6-7 ay kadar sürdü” diyen Ekici, “Daha sonra yaklaşık bir yıl da üretimi sürdü. 6 yazıcı ile çalıştık, yazıcıdan parça parça üreterek daha sonra onları çelik profille aralarından sabitledik, dayanıklı hale getirdik ve bu araç ortaya çıktı. Bu aracın dış şasesi, iç konsolu, koltukları ve hemen hemen her tarafı yazıcıdan oluşturulmuştur. Aslında bu dünyada bir ilk. Normalde bir şase üzerine yazıcıdan parça üretip takıyorlar ama komple bir araba hala üretilmedi. Tekerlekleri de yazıcıdan üretmeye çalıştık ama henüz Ar-Gemiz bitmediği için buna girişemedik. Daha sonrasında deneyeceğiz. Lastikleri de esnek malzemeden üreteceğiz. Araç şu an yürür vaziyette. Aracı Biz TEKNOFEST yarışmaları için Eylül’de bitirmeyi düşünüyorduk ama Automechanika Istanbul adlı başka bir fuar çıktı. O fuara katılacağız. Böyle bir aracın da ülkemizde yapıldığını gösterebilmek için acele ediyoruz. Şu an kaporta ve boya işlemleri yapılıyor. Bu aracı 3 - 4 güne çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.