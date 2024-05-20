Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları Sinem Erdoğan ve Berat Gün, kick boks branşında ilçeye 2 madalya kazandırdı.

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları kick boks dalında başarıdan başarıya koşuyor. 15-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Turkish Open Kickboxing World Cup turnuvasında mücadele eden Sinem Erdoğan ve Berat Gün, gösterdikleri üstün performansla turnuvadan madalyayla döndü.

İstanbul’da gerçekleşen turnuvada Genç Bayanlar +70 kg full contact stilde mücadele eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sinem Erdoğan, tüm rakiplerini devirerek altın madalyayı boynuna taktı ve milli takım seçmeleri için büyük bir avantaj elde etti. Turnuvada mücadele eden bir diğer Çayırova Belediyesi sporcusu Berat Gün ise Yıldız Erkek 52 kg kicklight stilde bronz madalyanın sahibi oldu.