Acıbadem Kent Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Emre Çengelli, eksik dişlerin tedavisinde kullanılan kemik içi implant uygulamaları konusunda merak edilenler hakkında bilgiler verdi. Çengelli, diş implantlarının eksik dişlerin yerine konması için etkili ve kalıcı bir çözüm sunduğunu belirtirken, implant tedavisine başlanmadan önce hastanın genel sağlık durumunun, çene kemiğinin yapısının ve diş kaybının nedeninin detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Günümüzde eksik dişlerin tamamlanması için uygulanan en güncel tedavi yöntemlerinden birinin kemik içi dental implantlar uygulaması olduğunu vurgulayan Çengelli, "Çene kemiği içine yerleştirilen titanyum vidalar sayesinde kaybedilen dişin kökü taklit edilir ve üzerine sabit bir protez yapılır. Bu sayede hem estetik hem de fonksiyonel açıdan hastanın konforu artırılır." diye konuştu.

Diş kaybı sonrası çene kemiğinde erime olabilir

Diş Hekimi Çengelli, implant tedavisi için ideal adayların genel sağlık durumu iyi olan ve yeterli çene kemiği hacmine sahip bireyler olduğunu ifade etti. Çengelli, diş kaybı sonrasında çene kemiğinde zamanla erime meydana gelebileceğine de dikkat çekti. Bu tür durumlarda implant uygulamasından önce kemik grefti yapılmasının gerekebileceğini kaydeden Çengelli, ayrıca diş eti hastalığı veya enfeksiyon gibi sorunların da implant öncesinde mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Genç hastalarda çene gelişiminin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini belirten Çengelli, bunun genellikle 18 yaş civarında gerçekleştiğini ifade etti. Sigara kullanımı, kontrolsüz diyabet gibi sistemik hastalıklar ve bazı ilaçların da implant tedavisinin başarısını olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Çengelli, bu nedenle hastaların detaylı bir muayeneden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aynı seansta da uygulanabilir

Diş çekimi sonrası implantın bazı durumlarda aynı seansta, bazı durumlarda ise iyileşme süreci beklendikten sonra uygulanabildiğini belirten Çengelli, şöyle konuştu:

"Hemen implant yerleştirilmesi iyileşme sürecini kısaltabilir ve ek cerrahi işlemlere gerek kalmadan estetik ve fonksiyonel sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Ancak bu yöntem her hasta için uygun olmayabilir ve mutlaka diş hekiminin değerlendirmesi gerekir."

Diş çekiminden sonra uzun süre beklenmesi risk oluşturabilir

Öte yandan diş çekimi sonrası uzun süre beklemenin kemik erimesini artırabileceğine dikkat çeken Çengelli, bu durumun implant yapılabilecek yeterli kemik kalmamasına neden olabileceğini söyledi. Çengelli, "Bu durumda kemik grefti uygulamaları gerekebilir. Bu da artan maliyet ve daha fazla cerrahi girişim anlamına gelir. Ayrıca uzun süre diş eksikliği olması diğer dişlerin yer değiştirmesine ve implant tedavisinin daha zor hale gelmesine yol açabilir." dedi.

Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli kontrollerin önemine işaret eden Çengelli, günde iki kez diş fırçalamanın ve diş ipi kullanımının diş kaybını önlemede en önemli adımlar arasında yer aldığını belirtti. Çengelli, "Altı ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmek ve çekilen dişlerin vakit kaybetmeden kemik içi implantlarla tedavi edilmesi ağız ve diş sağlığı açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.