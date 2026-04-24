Son yıllarda sosyal medya kullanımının hızla artması, bireyler arası iletişim alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi. Klinik Psikolog Selin Seda Koçakgöl, dijital platformların sağladığı kolaylıklara rağmen, özellikle ikili ilişkilerde duygusal bağların zayıflamasına neden olabilecek riskler barındırdığını belirtti.

Klinik Psikolog Selin Seda Koçakgöl, gün içerisinde sosyal medyada geçirilen sürenin artmasının, çiftlerin birlikte geçirdiği kaliteli zamanı azalttığını ifade ederek, "Aynı ortamda bulunulsa bile bireylerin dikkatinin büyük ölçüde ekranda olması, iletişimin yüzeyselleşmesine ve zamanla duygusal mesafenin oluşmasına yol açabiliyor" dedi.

Sosyal medyada sürekli etkileşim halinde olmanın, partnerler arasında ihmal edilmişlik ve değersizlik hissi oluşturabileceğine dikkat çeken Klinik Psikolog Selin Seda Koçakgöl, dijital platformlarda paylaşılan "ideal yaşam" algısının da bireylerin kendi ilişkilerini sorgulamasına neden olabildiğini vurguladı.

Sağlıklı ilişkiler için dijital denge kurulmasının önemine değinen Klinik Psikolog Selin Seda Koçakgöl, gün içerisinde belirli zaman dilimlerinde teknolojiden uzak kalınması, yüz yüze iletişimin artırılması ve birlikte kaliteli zaman geçirilmesinin ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti.

Klinik Psikolog Selin Seda Koçakgöl, sosyal medyanın bilinçli ve dengeli kullanımının, ilişkilerde oluşabilecek görünmeyen mesafelerin önüne geçilmesinde kritik rol oynadığını belirtti.