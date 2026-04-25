Türkiye inşaat sektörünün önde gelen şirketlerinden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. hakkında yürütülen iflas sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Bir süredir mali durumları inceleme altında olan firmalara ilişkin iflas değerlendirmeleri tamamlandı.

İFLAS ŞARTLARI OLUŞMADI

21 Nisan 2026 tarihinde açıklanan karara göre, mahkeme heyeti şirketlerin sunduğu konkordato taleplerini reddederken, diğer yandan yasal olarak iflası gerektirecek somut bir durumun oluşmadığını tespit etti.

Yapılan tarafsız denetimler ve mali incelemeler sonucunda, Türk dev şirketlerin iflas şartlarını taşımadığına dair ilam kesinleşti.

TEDBİRLER VE KISITLAMALAR SON BULDU

Davanın sona ermesiyle birlikte şirketlerin üzerindeki mali baskı da hafifledi. Mahkemenin kararı uyarınca: Şirketler üzerindeki tüm koruma tedbirleri hükümsüz kılındı. Daha önce ilan edilen kesin mühlet kararı kaldırıldı. Süreç boyunca görev yapan konkordato komiserinin yetkileri sona erdi. Şirket yönetimi üzerindeki tüm yasal kısıtlamalar iptal edildi.

MALİ BELİRSİZLİK GİDERİLDİ

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca kamuoyuna duyurulan bu karar, piyasalardaki belirsizliği de ortadan kaldırdı. Mahkeme kararıyla birlikte Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat’ın ticari faaliyetlerine engel teşkil eden yasal süreçler son bulmuş oldu.

Türk devi şirketlerin, iflas kararını reddetmesi kararıyla birlikte operasyonel süreçlerine normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.