Yarıyıl tatili öncesi uyarılarda bulunan Dr. Sert, "Süper grip oldukça dirençli bir virüs. Bir haftaya kadar sürebilen yüksek ateş ve nefes darlığına yol açan şiddetli öksürük en sık gördüğümüz belirtiler arasında. Çocuğunuzdaki tablo hızla kötüleşirse vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurun" dedi.

İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’da hızla yayılan mutasyonlu "süper grip", Türkiye’de de görülmeye başladı. Uzmanlar, "H3N2 alt kolu K" olarak adlandırılan varyantın, diğer grip türlerine kıyasla daha hızlı yayıldığına dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, belirtilerin genel olarak klasik grip semptomlarıyla benzerlik gösterdiğini ancak çocuklarda daha ağır seyredebildiğini vurguladı. Sert, özellikle ateşin uzun sürmesi, halsizlik ve solunum yolu şikayetlerinin yakından izlenmesi gerektiğini belirterek aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yarıyıl tatilinde kapalı alan sürelerini kısıtlayın

Dr. Abdullah Sert, yarıyıl tatilinin çocuklar için önemli bir dinlenme fırsatı olduğunu ancak süper grip vakalarındaki artış nedeniyle bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini de vurguladı. Kalabalık ve kapalı alanlarda geçirilen uzun saatlerin, virüslerin hızla yayılmasına zemin hazırlayabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Sert, uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Yarıyıl tatilinde çocuklar daha fazla alışveriş merkezi, oyun alanı ve kapalı ortamlarda vakit geçirebiliyor. Bu durum grip virüslerinin bulaş riskini artırıyor. El hijyenine dikkat edilmesi, hasta kişilerle temastan kaçınılması ve çocukların uyku ile beslenme düzeninin korunması büyük önem taşıyor."

Dirençli bir virüs! çocuklarda daha ağır seyrediyor

Belirtilerin yüksek ateş, geçmeyen şiddetli öksürük, kusma, ishal ile yaygın eklem ve kas ağrıları şeklinde seyrettiğini belirten Abdullah Sert, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü:

"Süper grip oldukça dirençli bir virüs. Özellikle çocuklarda daha ağır seyreden hastalıklara yol açabiliyor. Bu yeni varyant, bağışıklık sistemi için tamamen yeni olduğu için çocukları daha savunmasız hale getiriyor. Bir haftaya kadar sürebilen yüksek ateş ve nefes darlığına yol açan şiddetli öksürük en sık gördüğümüz belirtiler arasında. Ateş çoğu vakada beş ila yedi gün sürebiliyor. Çocuğunuzda belirtiler hızla kötüleşir, nefes almakta zorlanma, belirgin halsizlik ya da susuzluk bulguları gelişirse vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurun."