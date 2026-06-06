Kahramanmaraş’ta halk arasında "Maraş otu" olarak bilinen ürünün sağlığa zararları dikkat çekiyor. HG Hospital Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Eren ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor İsmet Önler Işık, Kahramanmaraş’ta yaygın olarak kullanılan Maraş otuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

"Sperm parametrelerini etkiliyor"

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Eren, Kahramanmaraş bölgesinde Maraş otu kullanımının oldukça yaygın olduğunu belirterek, "Sigara kullanımında erkeklerde kısırlık oranını artırdığı, cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olduğu, aynı zamanda kalp damar hastalıkları riskini artırdığı literatürde kesin olarak kanıtlanmıştır. Maraş otu bundan da bağımsız değildir. Maraş otu kullanımı da aynı zamanda sperm parametrelerini etkilemekte, erkeklerde ileri dönemlerde cinsel fonksiyon bozukluğu yapmaktadır. Bunun dışında Maraş otunun uzun süre kullanımında cilt kanseri riski artırmakta, her iki ürünün kullanımı mesane kanseri ve böbrek kanseri riskini artırmaktadır. Mümkünse bu tür tütün ve tütün ürünlerini kullanmamak gerekir. Bu anlamda Maraş otunu da sigaradan, purodan ve nargileden ayrı tutmamak gerekir. Maraş otu tütün ürünü olduğu için, bütün yan etkileri aynı şekilde görmekteyiz" diye konuştu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Önler Işık da özellikle bölgede yaygın olarak kullanılan Maraş otunun halk arasında "dumansız olduğu için zararsız" şeklinde yanlış bilindiğini ifade etti. Tütünün meşe külü ile karıştırılarak alt dudak ile diş arasına konulan Maraş otunun ağız içinde ciddi hasarlara neden olduğunu belirten Dr. Işık, diş eti hastalıkları, ağız içinde beyaz ve kırmızı lekeler ile diş minesinde kayıplara yol açabildiğini söyledi.

"Kansere neden olabiliyor"

Maraş otunun kansere neden olabildiğini ifade eden Dr. Işık, "Bu madde dumansız bir ürün olduğu için zararsız gibi görüyor. Ama vatandaşımız bunu yanlış biliyor. En az sigara kadar zararlı, hatta sigaradan daha fazla zararlı. Özellikle ağız, dil, yemek borusu ve akciğer kanserlerine yol açabiliyor. İlave olarak diş eti hastalıkları, ağızda beyaz ve kırmızı lekeler bunlar daha sonra kansere dönüşüyor ve direk skuamöz hücreli kansere neden olabiliyor" dedi.

"Sigaradan 3-5 kat fazla etkili kanserojen bir madde"

Maraş otunun bağımlılığının sigaradan çok daha fazla olduğunu ifade eden Dr. Işık, "Maraş otunun içindeki nitrozamin maddesi sigaradan 3-5 kat fazla etkili kanserojen bir madde. Maraş otu kullanmayan insanlara göre, ot kullanan insanlarda 50 kat daha fazla kanser görülme riski var. Ayrıca bırakması da sigaraya göre daha zor. Bu nedenle muhakkak ve muhakkak bunu alışkanlık haline getirmemek lazım, bırakmayı denemek lazım. Bırakma süreci üç beş gün biraz sıkıntılı oluyor, bağımlılık yapıcı etkisinden dolayı da yoksunluk sendromu yapabiliyor. Ama inanarak bırakmak mümkün. Özellikle bu yörede çok kullanıldığı için hamile bayanlarda kullanılıyor. Bunun çocuğa da çok zararı var. Yani hamileyken kullananlarda da duman çıkmadığı için çocuğa zararlı değilmiş gibi bir düşünce var. Ama plasentadan çocuğa da geçiyor. O da zararlı. Nikotinden 3-5 kat daha fazla yavaş emildiği için zararlı etkisi daha fazla. Yani tepeden tırnağa her şeye zarar. Dişlerde, mine kaybına da sebep oluyor. Çünkü meşe külünden dolayı, asiti bazik hale getiriyor. Diş etinin diş minesine etki ederek zarar veriyor, ağızda lekeler çıkarıyor. Onun için kesinlikle kullanılmaması ve kullanılıyor ise de acilen bırakılması gereken bir madde" diye konuştu.