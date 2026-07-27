Olay, 25 Temmuz Cumartesi günü Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile arasında çıkan tartışmanın ardından ismi henüz öğrenilemeyen damat, yanındaki silahla kayınpederi Yakup K. (48) ve kaynanası Emine K.’ye (48) ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden çiftin cenazeleri bugün Sincan Mezarlığı’nda defnedildi. Olay esnasında aynı silahla yaralanan damat ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.