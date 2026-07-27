Alman kamu yayın kuruluşu DW.com Sırpça servisinin haberine göre; Avrupa Birliği entegrasyonu sürecindeki Karadağ, Brüksel'in talepleri doğrultusunda vize politikasını Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşları için geçerli vizesiz seyahat rejimi yeniden düzenleniyor.

Alman basınına yansıyan detaylara göre Çin ve Suudi Arabistan ile birlikte Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulaması 31 Ekim’e kadar uzatıldı. Rusya ve Beyaz Rusya vatandaşları için ise vize zorunluluğu 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.

Karadağ’da yaşanan bazı olaylar ve yükselen protestolar neticesinde, Türk vatandaşları için vizesiz kalış süresi daha önce 90 günden 30 güne düşürülmüştü. Reform Gündemi çerçevesinde Karadağ, gelecek yılın sonuna kadar vize rejimini AB ile tamamen uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

TÜRK YATIRIMCI VE TURİSTLER İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ

Alman basınına değerlendirmelerde bulunan yabancılar ve göçmen statüsü uzmanı Bojan Bugarin, vize politikasını uyumlu hale getirmenin stratejik bir hedef olduğunu ancak ülkenin kendi ekonomik gerçeklerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini öne sürdü.

Geçen yıl yabancı misafirlerin toplam geceleme sayısında Türk turistlerin yüzde 4,3, Rus turistlerin ise yüzde 16,4 paya sahip olduğuna dikkat çeken Bugarin, Türk yatırımcılar ve turistler açısından süreci şöyle açıkladı:

"Birine vize uygulamaya başlarsak, ancak aynı zamanda ikamet, şirket kurma veya iş yapma prosedürlerini basitleştirmezsek, o kişilerin başka bir ülkeyi tercih etme riskiyle karşı karşıya kalırız. Karadağ, idari engellerle yabancıları ayrılmaya teşvik eden değil, kaliteli yatırımcıları çeken bir ülke olmalıdır. Kuralların sık sık değişmesi halihazırda gayrimenkul satın almış, şirket kurmuş Türk ve yabancı yatırımcıları tedirgin ediyor."

Benzer bir süreci 2013'teki üyelik öncesinde yaşayan Hırvatistan, Türkiye ve Rusya dahil birçok ülkeye vize şartı getirirken başvuru süreçlerini kolaylaştıran pratik çözümler üretti. Esnek vize merkezleri ve akredite seyahat acenteleri aracılığıyla işlemleri hızlandıran bu yaklaşım, turizm ve yatırım kaybını engellemede kritik rol oynadı.

Bugarin, Karadağ’ın da ekonomik kayıpların önüne geçmek adına Hırvatistan modelini örnek alması gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan DW'nin aktardığına göre, Karadağ’ın AB’ye katılımıyla birlikte özellikle Karadağ kökenli Türk vatandaşları ile Sırbistan ve Bosna-Hersek vatandaşları arasında pasaport talebinin tırmanması bekleniyor. Küresel hareketlilik sıralamasında 35. sırada yer alan Karadağ pasaportunun, üyelikle birlikte çok daha cazip bir konuma geleceği ifade ediliyor.

Süreç tamamlandığında, Sırbistan dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarının Karadağ'daki kalış süreleri AB standartlarına tabi olacak.