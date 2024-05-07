Yönetmen Volkan Özgümüş ve Erkut Altındağ, korku ve gerilim dolu yeni filmi Biaz: Kara İyenin Laneti ile beyaz perdeye geri dönüyor. Biaz: Kara İyenin Laneti, İstanbul Beykent Üniversitesi’nin sponsorluğunda 17 Mayıs’ta vizyona giriyor.

Uluslararası alanda tanınan The Candidate filmiyle elde ettikleri büyük başarının ardından, izleyiciye bu kez mitolojik öğelerle bezeli, görsel ve işitsel bir şölen sunuyorlar.

Özgümüş ve Altındağ, bu filmle yeni bir korku paradigması oluşturmayı hedefliyor. İkilinin bu çabası, onları sadece bir film yapmaktan öte, Türk korku sinemasına yeni bir boyut kazandırmaya itiyor. Film, geleneksel korku elementlerini psikolojik derinlik ve zengin mitolojik referanslarla harmanlayarak izleyiciye hem tanıdık hem de yenilikçi bir deneyim vaat ediyor. Özellikle Can Atilla’nın besteleri, filmdeki tarihî ve mitolojik öğelerle bütünleşerek, atmosferi güçlendiriyor. Her bir sahne ve diyalog, bu filmi korku janrında bir dönüm noktası yapmayı amaçlıyor. İstanbul Beykent Üniversitesi’nin katkılarıyla çekilen ve öğretim üyesi Prof. Dr. Erkut Altındağ’ın yapımcısı olduğu “Biaz: Kara İyenin Laneti” filmi 17 Mayıs’ta sinemalarda olacak.