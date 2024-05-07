Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren yapılan çifte indirimle birlikte önemli bir düşüş yaşanacak.

Sektör temsilcilerinin önceden duyurduğu gibi, benzinde 1,37 TL'ye kadar, motorinde ise 1,24 TL'ye kadar indirim bekleniyor.

7 Mayıs 2024 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Bursa'da benzin fiyatı 44,97 TL iken motorin 42,34 TL olarak belirlendi. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 43,84 TL, motorin 41,22 TL oldu. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 43,92 TL'ye, motorin 41,22 TL'ye geriledi. İzmir'de benzin 45,11 TL, motorin 42,48 TL'ye düştü. Ankara'da ise benzin 44,84 TL, motorin 42,28 TL olarak güncellendi.