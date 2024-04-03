Herhangi bir sıkıntı veya belirti olduğu zaman hızlıca internet üzerinden sebeplerini araştırmanın bazen insanı karamsarlığa ittiğini belirten Medicana Sağlık Grubu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ömer Öz, ”Karşımıza çıkan sonuçlar bazen oldukça korkutucu gözükebiliyor. Çevreden duyduğumuz hastalıklar, başka birinin başına geldiğine bizzat şahit olduğumuz hastalıklar, televizyon-internetten gördüklerimiz bizde de olabilir diye düşünüp tüm doktorları tek tek gezme isteğiyle dolabiliriz ancak bu durum somut bir sonuca varmıyorsa bir de psikiyatriye gitmekte yarar olabilir. Bir baş ağrısı beyin tümörünü, karın ağrısı-ishal bağırsak kanserini, kolunuzdaki uyuşma kalp krizini aklınıza getiriyorsa belki de durumu olduğundan daha da olumsuz ve felaket gibi görme eğilimindesinizdir. Bir semptomun bir sürü farklı sebebi olabilirken siz 'erken teşhis' düşüncesiyle en kötü sonuca sarılıyor olabilirsiniz. Şunu unutmayın, gerçekten hasta olmakla hasta olduğunuzu düşünmek farklıdır. Yaşadığınız baş ağrısı, bel ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı kesinlikle gerçek, bunların psikolojik olduğunu söylemek yalan veya numara olduğunu söylemek değildir. Belirtileriniz gerçek ancak nedeni fiziksel bir duruma bağlı olmayabilir ve psikiyatri dışı doktorların verdiği tedavilerle iyileşemiyor olabilirsiniz” dedi.

Çoğu kişi psikiyatriye gitmenin bu hastalıklarının bir 'numara' olabileceğinin düşünülmesinden endişe ederek randevu almayı reddettiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ömer Öz, “Belki de psikoterapi yöntemleri ve basit bir iki ilaçla düzelebilecekken uzun uzun tahliller, tetkikler yaptırmak sizin için maddi-manevi büyük bir yük oluşturabilir. Psikiyatriye gitmek güçsüzlük ya da delilik değildir, güçlü insan var olan sorununu fark eden ve bunun tedavisini yaptırabilmek olgunluğuna erişen insandır. Bu tip sorunları yaşayan kişilerin yakınlarına da önereceğim şeyler, onları ikna etmek isterken onlara daha sorunlu hissettirmemek, sorunlarına inanmıyormuş gibi davranmamak, 'sen hastasın, bunlar gerçek değil' tarzında cümleleri kurmamak, tedaviye geldiğinde kazanabileceği zamanları fark ettirip tedavi olma kararını yine onlara bırakmak olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA