Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel değerlerin sahne sanatlarıyla harmanlandığı etkinlik, 'Rüyamdaki Kahramanlar' adlı tiyatro oyunuyla başladı. Çocukların yaş grubuna hitap eden dekor ve kostümlerle sahnelenen oyun, minik izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Tiyatro gösteriminin ardından geleneksel ramazan eğlencelerine geçildi. İbiş ve Nasreddin Hoca tiplemeleriyle başlayan bölümde, kukla gösterileri ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi. Eski ramazan geleneklerinin yaşatıldığı etkinlik, sahnede gerçekleştirilen illüzyon gösterisiyle sona erdi.