Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki kadın sabaha karşı çılgına dönerek anne ve babaannesini baltayla doğrayıp uzuvlarını evin penceresinden dışarı attı. Olayın ardından zanlı tutuklanırken, cesetler adli tıp incelemesine gönderildi.

Psikolojik Sorunları Varmış

Edinilen bilgiye göre olay, saat 05.00 sıralarında Devrek'in Çaydeğirmeni beldesindeki bir yurtta meydana geldi. Anlaşılan, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet getirdi. Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

Gürültüyle uyanan komşular durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin evin kapısını balyozla kırarak içeri girdi. Rabia Ç gözaltına alınırken annesine ve babaannesine ait vücut parçaları bulunarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi yapılmak üzere adli tıpa teslim edildi. Cinayet zanlısının jandarmadaki sorgusu devam ediyor.