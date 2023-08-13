Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen düğünde gelinin babası rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan adam, kalp krizi sonucu vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Taç Mahal Düğün Salonunda Zeynep ve Ertuğrul Peker çiftinin düğünler vardı. Saat 20.00’de başlayan düğünde saat 23.00 sıralarında gelin Zeynep Peker’in babası Cemal Kaçar rahatsızlanarak bir anda bayıldı. Babasının bayıldığını gören gelin Zeynep’te baygınlık geçirdi. Davetliler tarafından düğün salonuna 112 Acil Servis Ambulansı çağrıldı. Salona gelen ekipler Cemal Kaçar’ın kalp krizi geçirdiği fark etti ve salonda ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Kaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçar’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, ölüm haberini alan ailesi ve yakınları ise sinir krizi geçirdi.