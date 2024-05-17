Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ve Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kültürel değerleri, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarını koruyarak aslına sadık bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük eden ve bu doğrultuda çalışmalar yapan Olgunlaşma Enstitüsünün atölyelerini gezerek enstitü müdüründen kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demirtaş, geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan kurum eğitimcilerine çalışmaları için teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

1891’den günümüze 133 yıldır ülke tarımına yön veren binlerce ziraatçı yetiştiren, çiftçilere rehberlik eden ve bu doğrultuda çalışmalar yapan tarihi meslek lisesinde uygulama alanlarını gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, okul müdüründen okulda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Demirtaş, yürütülen çalışmalarla ilgili eğitimcilere teşekkür ederken öğrencilere de başarılar diledi.